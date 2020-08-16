Федор Емельяненко
Фото: Getty Images
Друг Хабиба победил бы величайшего русского файтера ММА.
Русский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал победу Стипе Миочича над Дэниэлом Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжелом весе.
«Всегда будет новый тяжеловес, который лучший в итоге. Каждому времени свой тяжеловес. Миочич ничем не круче Федора Емельяненко. Как он может круче быть, каким образом? Федор – лучший на сегодня, а раньше было все по-другому.
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У Александра Волкова есть шансы победить Стипе, если он дойдет до пояса. Саня – молодой и перспективный.
Было бы интересно организовать бой между Кормье и Федором Емельяненко в Bellator. Но Кормье бы выиграл на сегодняшний день», – заявил Харитонов в интервью Sport24.
- Миочич победил Кормье единогласным решением судей в главном бою ивента UFC 252 и защитил пояс в тяжеловесном дивизионе.
- 43-летний Федор Емельяненко выступает в Bellator с 2017 года и провел в промоушне пять боев, из которых победил в трех.
- 41-летний Дэниэл Кормье после поражения на UFC 252 объявил о завершении спортивной карьеры. В 2018 году после первой победы над Стипе Миочичем он объединил чемпионские пояса в тяжелой и полутяжелой категориях.
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