Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Возможно, дело в антидопинговом пуле USADA.
Президент UFC Дэйна Уайт предположил, почему ирландский боец Конор Макгрегор до сих пор находится в рейтингах промоушна, а Генри Сехудо, также объявивший о завершении карьеры, исчез из списков.
«Очень хороший вопрос, – заявил Уайт, отвечая на вопрос The Schmo. – Не знаю ответа. Сехудо, вероятно, выбыл из пула тестирования USADA, а Конор, видимо, до сих пор там». Слова босса UFC цитирует The Sportsrush.
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- 32-летний Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в июне 2020 года.
- В последнем бою в январе 2020-го он нокаутировал Дональда Серроне.
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