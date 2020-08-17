Возможно, дело в антидопинговом пуле USADA.

Президент UFC Дэйна Уайт предположил, почему ирландский боец Конор Макгрегор до сих пор находится в рейтингах промоушна, а Генри Сехудо, также объявивший о завершении карьеры, исчез из списков.

«Очень хороший вопрос, – заявил Уайт, отвечая на вопрос The Schmo. – Не знаю ответа. Сехудо, вероятно, выбыл из пула тестирования USADA, а Конор, видимо, до сих пор там». Слова босса UFC цитирует The Sportsrush.

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32-летний Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в июне 2020 года.

В последнем бою в январе 2020-го он нокаутировал Дональда Серроне.

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