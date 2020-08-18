Джон Джонс
Фото: Getty Images
Бросит вызов Стипе Миочичу?
Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжелом весе и лидер общего рейтинга вне зависимости от категорий, оставил титул вакантным.
«Официально подтверждаю, что оставляю титул в полутяжелом весе вакантным. Это был потрясающий путь. Спасибо соперникам, UFC, а главное – фанатам», – написал 33-летний Джонс.
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Отказ от титула не обусловлен уходом из промоушна или завершением карьеры – боец выбрал новый вызов и перейдет в следующий вес. «Только что провел позитивный разговор с UFC. Похоже, будут переговоры про мой следующий бой в тяжелом дивизионе. Это хорошие новости, начинаю набор веса», – добавил американец.
- Статистика Джонса – 26 побед, одно поражение и один несостоявшийся бой.
- В тяжелом весе титулом владеет Стипе Миочич.
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