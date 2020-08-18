Смешанные боевые искусства

Хабиб проведет завершающий тренировочный лагерь к бою против Гэтжи в Дубае

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
30 минут назад

Сам поединок, вероятно, состоится там же.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет завершающий тренировочный лагерь к поединку против Джастина Гэтжи в Дубае.

Об этом

инсайдер ESPN Бретт Окамото. Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. Одно из вероятных мест проведения турнира – Абу-Даби, «Бойцовский остров».

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  • Гэтжи – временный чемпион UFC в легком весе. Джастин завоевал этот титул в поединке против Тони Фергюсона.
  • Хабиб выиграл все 28 боев в ММА. Статистика Гэтжи: 22-2.

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