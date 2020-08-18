Хабиб Нурмагомедов
Фото: Instagram
Сам поединок, вероятно, состоится там же.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет завершающий тренировочный лагерь к поединку против Джастина Гэтжи в Дубае.
Об этом
инсайдер ESPN Бретт Окамото. Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. Одно из вероятных мест проведения турнира – Абу-Даби, «Бойцовский остров».
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- Гэтжи – временный чемпион UFC в легком весе. Джастин завоевал этот титул в поединке против Тони Фергюсона.
- Хабиб выиграл все 28 боев в ММА. Статистика Гэтжи: 22-2.
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