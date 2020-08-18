Сам поединок, вероятно, состоится там же.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет завершающий тренировочный лагерь к поединку против Джастина Гэтжи в Дубае.

Об этом

инсайдер ESPN Бретт Окамото. Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. Одно из вероятных мест проведения турнира – Абу-Даби, «Бойцовский остров».

Смешанные боевые искусства «Если Сен-Пьер согласится, бой будет». Хабиб – о безработице в Дагестане и протестах в Белоруссии 14/08/2020 В 14:34

Гэтжи – временный чемпион UFC в легком весе. Джастин завоевал этот титул в поединке против Тони Фергюсона.

Хабиб выиграл все 28 боев в ММА. Статистика Гэтжи: 22-2.

Двоюродный брат Хабиба получил соперника для дебюта в UFC – им стал боец из Казахстана

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства «Конечно, переживаю. Говорить, что мне ничего не мешает, – это неправда». Хабиб – о смерти отца 14/08/2020 В 10:36