Время душевных историй.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье рассказал о первом знакомстве с российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым – напарнике по тренировочному залу в США.

«Я познакомился с Хабибом в 2012 году. Нам сказали, что из Нью-Джерси тренироваться с бойцами приедет какой-то парень, и никто не хотел встречать его. Потом Хабиб пришел в зал в спортивных штанах и поло. Он постоянно тренировался в поло! Стоял в углу, не знал английского, но прекрасно контролировал происходящее в зале.

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Он нам сразу понравился. Помню, Хабиб ходил по залу и включал на телефоне запись, где во время дебюта в UFC Брюс Баффер представляет его дагестанским орлом. Он хотел показать, как гордится тем, что дерется в промоушне. В 2012-м Хабиб ходил в поло и старой спортивной одежде. Мы смеемся над этим, потому что сейчас он может позволить себе все. Но мы-то помним Хабиба, который покупал одежду на распродажах», – рассказал 41-летний Кормье.

Американский боец завершил карьеру, проиграв Стипе Миочичу судейским решением.

Хабиб 24 октября проведет третью защиту пояса в легком весе против Джастина Гэтжи.

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