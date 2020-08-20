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Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, кого считает величайшим бойцом в истории.

«В UFC по сей день величайшим бойцом является Джон Джонс. Это боец, который на протяжении десяти лет своей карьеры реально не проиграл ни одного поединка. Бил лучших бойцов, лучших борцов, лучших ударников», – цитирует 27-летнего Яна Fight Time.

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Статистика Джонса – 26 побед, только одно поражение (в 2009 году) и один бой, признанный несостоявшимся.

Американец оставил титул в полутяжелом весе и перешел в тяжелый.

Джонс – лидер официального рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий.

Лучший боец UFC Джонс оставил титул в полутяжелом весе – он переходит в тяжелый

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