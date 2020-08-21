Конор Макгрегор
Фото: Instagram
Конор недолго продержался на пенсии.
Ирландец Конор Макгрегор сделал намек на очередное возобновление карьеры.
32-летний боец лишь в июне в третий раз объявил об уходе на пенсию, но, похоже, снова передумал. «4 года назад. За сценой в ожидании одного из самых важных поединков в моей жизни бойца! Макгрегор против Диаса номер два. Вау! Возможно, это еще не все», – написал Макгрегор в инстаграме.
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- В последнем бою карьеры в январе 2020-го Конор нокаутировал Дональда Серроне.
- Первый бой Макгрегора и Диаса 6 марта 2016 года завершился победой Нэйта – в реванше выиграл Конор.
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