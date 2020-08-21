Смешанные боевые искусства

Макгрегор намекнул на возвращение в спорт

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Конор Макгрегор

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 2 минут

Конор недолго продержался на пенсии.

Ирландец Конор Макгрегор сделал намек на очередное возобновление карьеры.

32-летний боец лишь в июне в третий раз объявил об уходе на пенсию, но, похоже, снова передумал. «4 года назад. За сценой в ожидании одного из самых важных поединков в моей жизни бойца! Макгрегор против Диаса номер два. Вау! Возможно, это еще не все», – написал Макгрегор в инстаграме.

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  • В последнем бою карьеры в январе 2020-го Конор нокаутировал Дональда Серроне.
  • Первый бой Макгрегора и Диаса 6 марта 2016 года завершился победой Нэйта – в реванше выиграл Конор.

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