Федор Емельяненко – о возможном сопернике, отце Хабиба и бою брата Александра с Исмаиловым

Пандемия не заставит Последнего Императора уйти из спорта – он все еще хочет драться.

Российская легенда MMA Федор Емельяненко рассказал о ближайших планах и прокомментировал несколько важных событий из мира смешанных единоборств.

– Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что уже поговорил с менеджером Фабрисио Вердума о вашем реванше. Вам интересен такой бой?

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– Хорошая идея, я готов. Остались ли воспоминания о первом поединке? Нет. Много времени прошло с тех пор. Он замечательный боец, после нашего боя он стал чемпионом UFC. Поэтому хотелось бы с ним побиться.

– Общались ли вы с Хабибом Нурмагомедовым после смерти отца? Что могли бы сказать об Абдулманапе?

– Мы не общались с Хабибом. Конечно, то, что сделал Абдулманап, для него имеет очень большое значение, это был его тыл и главная поддержка. Понимаю, что для сына потерять отца – огромная утрата. Как и для многих спортсменов, которых тренировал Абдулманап. Я не был близко знаком с ним, мы пересекались где-то на соревнованиях, здоровались, обнимались. Но близкого общения у нас не было.

– У вас возникают мысли о том, что будет тяжело закончить со спортом?

– Моя карьера потихонечку завершается, хотя еще хочется побиться. Посмотрим, как будет. Все зависит от самочувствия и желания выступать. Пока оно есть. До конца карьеры должен провести еще два боя.

– Смотрели ли вы бой вашего брата Александра против Магомеда Исмаилова?

– Да, я смотрел. Магомед показал себя с самой лучшей стороны. На мой взгляд, он не оставил ни одного шанса Александру. Александру, как и любому бойцу, надо не расслабляться, а серьезно относиться к каждому поединку. Как только поверил в себя, можешь дать слабину в подготовке, тогда можно ждать поражения. Понятное дело, что это был шанс для Магомеда Исмаилова заявить о себе. И он подошел со всей ответственностью к этому поединку, и в клетке он сделал все правильно. Не совершил ни одной ошибки и очень красиво провел бой, – рассказал Емельяненко в интервью ТАСС.

Первый бой Емельяненко с Вердумом прошел в июне 2010 года – бразилец победил болевым приемом.

У 43-летнего Фабрисио закончился контракт с UFC – в предпоследнем поединке он проиграл россиянину Алексею Олейнику.

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