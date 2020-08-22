Федор, проигравший американцу в 2019-м, отмщен!

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

На турнире Bellator 244 28-летний Немков нокаутировал действующего обладателя титула Райана Бейдера и захватил пояс. Российский боец нокаутировал 37-летнего американца во втором раунде хайкиком в голову и стал добивать. Судья остановил поединок только после третьего падения Бейдера.

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Российский тяжеловес Валентин Молдавский единогласным решением судей расправился с американским оппонентом Роем Нельсоном, разница в точных ударах – 71-10. Владимир Током уступил Крису Гонсалесу.

В январе 2019-го Бейдер выиграл у Федора Емельяненко.

Статистика Немкова – 12 побед и два поражения.

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