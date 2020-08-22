Ярослав Амосов
Фото: Twitter
Ярослав Амосов – украинский Хабиб.
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов добился убедительной победы на турнире Bellator 244.
26-летний Амосов одолел Марка Леммингера из Америки в промежуточном весе до 80 кг. В первом же раунде украинец поставил сопернику рассечение, и бой остановили: врачи не позволили американцу выйти на второй раунд.
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- Статистика Амосова – 24 победы и ни одного поражения. Он штурмует показатели чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который победил 28 раз.
- В главном бою вечера Вадим Немков из России нокаутировал Райана Бейдера.
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