Ярослав Амосов – украинский Хабиб.

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов добился убедительной победы на турнире Bellator 244.

26-летний Амосов одолел Марка Леммингера из Америки в промежуточном весе до 80 кг. В первом же раунде украинец поставил сопернику рассечение, и бой остановили: врачи не позволили американцу выйти на второй раунд.

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Статистика Амосова – 24 победы и ни одного поражения. Он штурмует показатели чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который победил 28 раз.

В главном бою вечера Вадим Немков из России нокаутировал Райана Бейдера.

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