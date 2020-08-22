Смешанные боевые искусства

Украинский боец сходу поставил сопернику рассечение – американцу не позволили выйти на второй раунд

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Ярослав Амосов

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 4 минут

Ярослав Амосов – украинский Хабиб.

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов добился убедительной победы на турнире Bellator 244.

26-летний Амосов одолел Марка Леммингера из Америки в промежуточном весе до 80 кг. В первом же раунде украинец поставил сопернику рассечение, и бой остановили: врачи не позволили американцу выйти на второй раунд.

Смешанные боевые искусства

Немков красиво нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе

4 ЧАСОВ НАЗАД
  • Статистика Амосова – 24 победы и ни одного поражения. Он штурмует показатели чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который победил 28 раз.
  • В главном бою вечера Вадим Немков из России нокаутировал Райана Бейдера.

Немков красиво нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Смешанные боевые искусства

Федор Емельяненко – о возможном сопернике, отце Хабиба и бою брата Александра с Исмаиловым

ДЕНЬ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Макгрегор намекнул на возвращение в спорт

ВЧЕРА В 09:26
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир