Жорж Сен-Пьер
Фото: Instagram
Ветеран явно не расслаблялся на карантине.
Легенда UFC Жорж Сен-Пьер продемонстрировал сумасшедшую форму и впечатлил Хабиба Нурмагомедова.
Канадец выложил фото с тренировки, на котором видно, что в 39 лет он находится в великолепных кондициях. Оценил даже легковесный чемпион UFC из России. «Ошалеть ты в форме, Жорж, сбавь обороты», – написал Хабиб в комментариях.
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- Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. Он брал пояс UFC в среднем и полусреднем весе.
- Хабиб не раз говорил о желании подраться с Жоржем, и глава UFC Уайт подтвердил готовность организовать поединок.
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