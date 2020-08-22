Ветеран явно не расслаблялся на карантине.

Легенда UFC Жорж Сен-Пьер продемонстрировал сумасшедшую форму и впечатлил Хабиба Нурмагомедова.

Канадец выложил фото с тренировки, на котором видно, что в 39 лет он находится в великолепных кондициях. Оценил даже легковесный чемпион UFC из России. «Ошалеть ты в форме, Жорж, сбавь обороты», – написал Хабиб в комментариях.

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Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. Он брал пояс UFC в среднем и полусреднем весе.

Хабиб не раз говорил о желании подраться с Жоржем, и глава UFC Уайт подтвердил готовность организовать поединок.

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