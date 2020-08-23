Тимур Валиев проиграл Тревину Джонсу
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Не очень удачный день для бойцов из России и ближнего зарубежья.
Российский боец Тимур Валиев неудачно дебютировал в UFC – на турнире UFC on ESPN 15 он уступил Тревину Джонсу.
Бой завершился во втором раунде – американец провел технический нокаут и нанес 30-летнему Валиеву третье поражение в карьере. В первом раунде в октагоне доминировал именно Тимур, но не довел поединок до победы.
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Не сумела выиграть и представительница Казахстана Мария Агапова – также техническим нокаутом во втором раунде она уступила американке Шаной Добсон. После боя Марию увезли в больницу.
- Статистика Валиева – 14 побед и три поражения.
- У Агаповой – девять побед и два поражения: предыдущий (и дебютный) бой в UFC она выиграла.
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