Дэйна уверен в превосходстве своего промоушена.

Президет UFC Дэйна Уайт скептически отнесся к идее главы Bellator Скотта Кокера о проведении объединенного турнира. Также он прокомментировал слова соперника о том, что именно в Bellator cобрались сильнейшие полутяжеловесы.

«Прежде всего скажу о переходе Кори Андерсона в Bellator, это верное решение. Там он будет более конкурентоспособным, он это чувствует, мы тоже это чувствуем. Не согласен со Скоттом Кокером, который говорит, что в Bellator сильнейший полутяжелый дивизион в мире.

Смешанные боевые искусства Валиев проиграл дебютный бой в UFC, Агапову после поражения увезли в больницу 6 ЧАСОВ НАЗАД

Все бойцы, которые у них есть, это те, от кого отказались мы. С кем мне проводить объединительный турнир, с кем? Это самая глупая идея, о которой я когда-либо слышал. Понимаю Кокера, он пытается делать свое дело, хочет продавать бои. Он пробует это делать, говоря, что у него лучший полутяжелый дивизион. Но это глупое заявление. Все его бойцы – те, от кого мы отказывались», – заявил Уайт на пресс-конференции. Его слова цитирует «Чемпионат».

UFC основан в 1993 году, Bellator – в 2008-м.

В UFC у России есть два действующих чемпиона – Хабиб Нурмагомедов (легкий вес) и Петр Ян (легчайший вес).

В Bellator титул лучшего полутяжеловеса 22 августа завоевал Вадим Немков.

Немков красиво нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Смешанные боевые искусства «Ошалеть ты в форме, сбавь обороты». Хабиб ворвался в инстаграм Сен-Пьера и оценил физуху канадца 14 ЧАСОВ НАЗАД