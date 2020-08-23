Нетрудно догадаться, кто возглавил рейтинг.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов занял третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых бойцов UFC.

Топ, составленный британским таблоидом Daily Mail, возглавил ирландский боец Конор Макгрегор – он заработал на промоушне более 10 млн евро. Второе место занял Алистар Оверим – его доход составил 7,3 млн евро. Хабиб замкнул тройку, его профит лишь на пару десятков тысяч скромнее. Далее в рейтинге расположились Андерсон Силва, Майкл Биспинг, Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс, Марк Хант, Дональд Серроне и Дэниел Кормье, объявивший о завершении карьеры после поражения от Стипе Миочича 16 августа.

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В рейтинге учитывались только гонорары от промоушна – без спонсорских сделок и других источников дохода.

Хабиб Нурмагомедов – чемпион организации в легком весе.

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