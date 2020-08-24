Первый номер легчайшего дивизиона встретится со вторым.

Стало известно, кто будет следующим соперником чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

«Дэйна Уайт подтвердил, что следующим с Петром Яном подерется Алджамейн Стерлинг», – написал в твиттере журналист TSN Аарон Бронстетер.

Смешанные боевые искусства «Он реально не проиграл ни одного поединка». Ян назвал лучшего бойца UFC, и это не Хабиб 20/08/2020 В 13:30

Ян завоевал чемпионский пояс в июле этого года, победив бразильца Жозе Алдо. Петр стал вторым действующим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова.

Стерлинг – второй номер в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса UFC.

На счету Стерлинга 22 боя по правилам смешанных единоборств (+19, -3).

«Без пощады». Художники нарисовали дерзкое 25-метровое граффити Петра Яна

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства Ян заявил о желании провести боксерский поединок 13/08/2020 В 10:10