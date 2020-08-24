Смешанные боевые искусства

Стал известен следующий соперник Яна в UFC

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Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
30 минут назад

Первый номер легчайшего дивизиона встретится со вторым.

Стало известно, кто будет следующим соперником чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

«Дэйна Уайт подтвердил, что следующим с Петром Яном подерется Алджамейн Стерлинг», – написал в твиттере журналист TSN Аарон Бронстетер.

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  • Ян завоевал чемпионский пояс в июле этого года, победив бразильца Жозе Алдо. Петр стал вторым действующим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова.
  • Стерлинг – второй номер в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса UFC.
  • На счету Стерлинга 22 боя по правилам смешанных единоборств (+19, -3).

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