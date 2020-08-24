Петр Ян
Фото: Getty Images
Первый номер легчайшего дивизиона встретится со вторым.
Стало известно, кто будет следующим соперником чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.
«Дэйна Уайт подтвердил, что следующим с Петром Яном подерется Алджамейн Стерлинг», – написал в твиттере журналист TSN Аарон Бронстетер.
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- Стерлинг – второй номер в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса UFC.
- На счету Стерлинга 22 боя по правилам смешанных единоборств (+19, -3).
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