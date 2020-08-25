Вердум: «Я побил Емельяненко в лучшей форме, только представьте, что я могу сделать с ним сейчас»

Бразилец уверен, что у него будут неплохие шансы в потенциальном реванше с Федором.

Бразилец Фабрисиу Вердум дерзко отреагировал на слухи о возможном реванше с Федором Емельяненко.

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что работает над боем Вердума с Емельяненко – россиянин уже подтвердил, что открыт к идее второго боя. Потенциальный соперник, похоже, тоже – в серии твитов Вердум выразил уверенность, что спустя 10 лет результат останется неизменным. «Скотт (президент промоушна – прим. Eurosport), ты знаешь, я тебя очень уважаю, но пожалуйста, перестань называть Федора величайшим тяжеловесом всех времен.

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Я прикончил его, он постучал – если мы когда-нибудь снова подеремся, я его вырублю. Это я – величайший тяжеловес всех времен. Федор всегда будет моим сынком. Я побил Емельяненко в его лучшей форме – только представьте, что я могу сделать с ним сейчас», – написал боец в твиттере.

Первый бой Емельяненко с Вердумом прошел в июне 2010 года – бразилец победил болевым приемом.

У 43-летнего Фабрисио закончился контракт с UFC – в предпоследнем поединке он проиграл россиянину Алексею Олейнику.

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