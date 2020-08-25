Нурмагомедов готовится к пенсии и уже знает идеальный сценарий на финал карьеры.

Испанский тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что вероятность боя с Жоржем Сен-Пьером очень высока.

«Да, так думаю я, и так думает Хабиб – человек, который побьет ЖСП, будет лучшим бойцом всех времен. Побить Гэтжи, защитить титул в бою с Сен-Пьером и уйти – думаю, это вероятный сценарий. Он может так сделать, потому что все время, что я был с ним и его отцом, они говорили об этом: еще два боя, 30-0.

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Он хочет исторический поединок, а затем закончить и помогать другим парням, начинающим карьеру в боевых искусствах. Есть прекрасные бойцы, его братья – Умар и Усман Нурмагомедовы. В них его кровь. Они будут отличными бойцами. Как и Ислам Махачев», – рассказал коуч в подкасте MMAJunkie.

Хабиб – действующий чемпион UFC в легком весе. Он провел 28 поединков и не проиграл ни разу.

Сен-Пьер в последний раз дрался в 2017 году. В его активе 26 побед и два поражения, но в последний раз он проиграл еще в 2007-м.

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