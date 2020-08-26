Федор Емельяненко
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Президент Bellator хочет, чтобы Последний Император красиво попрощался со спортом.
Российская легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко может провести последний бой в Москве.
Об этом рассказал глава промоушна Bellator Скотт Кокер. «Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве», – цитирует функционера ТАСС.
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- В 2020 году у Емельяненко был запланирован прощальный тур, но ивент сорвался из-за пандемии.
- Федор намерен провести еще два поединка, один – с Фабрисио Вердумом.
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