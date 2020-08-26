Хабиб Нурмагомедов
Фото: Instagram
Брутальный боец в очень гламурной кампании.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял десятое место в рейтинге звезд, заработавших больше всех за год в инстаграме.
По подсчетам Forbes, с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го боец обогатился с помощью рекламных публикаций в социальной сети на 600 тысяч долларов. Спортсмен замкнул десятку, первые три места распределили журналистка Ксения Собчак, певица Полина Гагарина и блогер Ида Галич.
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- У Хабиба 21,2 млн подписчиков.
- Нурмагомедов готовится к бою с Джастином Гэтжи 24 октября.
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