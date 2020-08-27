Журналист Daily Star Чисанга Малата анонсировал интервью с легендарным спортсменом и уже выдал самое главное: «Только что закончил разговор с Жоржем Сен-Пьером. Он сказал мне, что UFC «еще не сделал мне предложения» по поводу потенциального боя с Хабибом Нурмагомедовым, и он не уверен, что примет его».