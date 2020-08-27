Канадский боец Жорж Сен-Пьер рассказал, согласится ли на бой с Хабибом Нурмагомедовым.
Журналист Daily Star Чисанга Малата анонсировал интервью с легендарным спортсменом и уже выдал самое главное: «Только что закончил разговор с Жоржем Сен-Пьером. Он сказал мне, что UFC «еще не сделал мне предложения» по поводу потенциального боя с Хабибом Нурмагомедовым, и он не уверен, что примет его».
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- Ранее Нурмагомедов заявил о желании завершить карьеру боем с Сен-Пьером.
- В случае побед над Джастином Гэтжи и ЖСП Хабиб уйдет с 30 выигранными боями и без поражений.
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