Канадский боец Жорж Сен-Пьер рассказал, согласится ли на бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Журналист Daily Star Чисанга Малата анонсировал интервью с легендарным спортсменом и уже выдал самое главное: «Только что закончил разговор с Жоржем Сен-Пьером. Он сказал мне, что UFC «еще не сделал мне предложения» по поводу потенциального боя с Хабибом Нурмагомедовым, и он не уверен, что примет его».

Смешанные боевые искусства
Хабиб: «В октябре – Гэтжи, в апреле – Сен-Пьер»
29/07/2020 В 12:25
  • Ранее Нурмагомедов заявил о желании завершить карьеру боем с Сен-Пьером.
  • В случае побед над Джастином Гэтжи и ЖСП Хабиб уйдет с 30 выигранными боями и без поражений.

«Если Сен-Пьер согласится, бой будет». Хабиб – о безработице в Дагестане и протестах в Белоруссии

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Смешанные боевые искусства
«В UFC считали, что я могу победить». Сен-Пьер объяснил, почему не состоялся его бой с Хабибом
15/04/2020 В 09:08
Смешанные боевые искусства
Хабиб вошел в топ-10 российских селебрити, заработавших больше всех на инстаграме
16 ЧАСОВ НАЗАД