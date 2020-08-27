Фрик-боец Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, выиграл кулачный поединок против Корнея Тарасова.

Бой привлек внимание любителей из-за габаритов оппонентов. 180-сантиментровый Пельмень весит 180 килограммов, рост и вес Тарасова – 170 сантиметров и 61 килограмм. Несмотря на внушительную разницу, поединок длился шесть минут – Камоцкий так и не нокаутировал соперника.

Смешанные боевые искусства
Пельмень раздал пощечины Амирану и пранкеру Эдварду Билу
27/12/2019 В 10:15

Видео поединка можно посмотреть здесь. Обстановка очень необычная и не напоминает кулачные бои как, например, в промоушне Bare Knuckle FC. Бойцы одеты в брюки и белые рубашки.

  • Бой состоятся в рамках финала третьего сезона Punch Club.
  • Пельмень стал известен благодаря турниру по пощечинам.

Вася Пельмень обменялся пощечинами с бойцом, который в 2005 году проиграл Федору Емельяненко

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Смешанные боевые искусства
«Я слегонца ударил, процентов на 25 всего». Пельмень объяснил, почему улетел в нокаут
10/12/2019 В 18:20
Смешанные боевые искусства
Пельмень, который вырубал людей на соревнованиях по спортивным пощечинам, сам отправился в нокаут
07/12/2019 В 17:35