Фрик-боец Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, выиграл кулачный поединок против Корнея Тарасова.
Бой привлек внимание любителей из-за габаритов оппонентов. 180-сантиментровый Пельмень весит 180 килограммов, рост и вес Тарасова – 170 сантиметров и 61 килограмм. Несмотря на внушительную разницу, поединок длился шесть минут – Камоцкий так и не нокаутировал соперника.
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Видео поединка можно посмотреть здесь. Обстановка очень необычная и не напоминает кулачные бои как, например, в промоушне Bare Knuckle FC. Бойцы одеты в брюки и белые рубашки.
- Бой состоятся в рамках финала третьего сезона Punch Club.
- Пельмень стал известен благодаря турниру по пощечинам.
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