Бой привлек внимание любителей из-за габаритов оппонентов. 180-сантиментровый Пельмень весит 180 килограммов, рост и вес Тарасова – 170 сантиметров и 61 килограмм. Несмотря на внушительную разницу, поединок длился шесть минут – Камоцкий так и не нокаутировал соперника.

Видео поединка можно посмотреть здесь. Обстановка очень необычная и не напоминает кулачные бои как, например, в промоушне Bare Knuckle FC. Бойцы одеты в брюки и белые рубашки.