Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал НБА, MLB и персонально баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса за бойкот соревнований после очередного убийства полицейским темнокожего человека в США.

«Ого, вы переносите свои матчи? Говорите, что действительно хотите перемен? Тогда откажитесь от миллионов и привилегированной жизни. Прекратите играть в детские игры, решитесь на огромное сокращение зарплаты и пойдите на самую тяжелую работу в Америке. Станьте копами», – написал 32-летний Ковингтон.