Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал НБА, MLB и персонально баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса за бойкот соревнований после очередного убийства полицейским темнокожего человека в США.
«Ого, вы переносите свои матчи? Говорите, что действительно хотите перемен? Тогда откажитесь от миллионов и привилегированной жизни. Прекратите играть в детские игры, решитесь на огромное сокращение зарплаты и пойдите на самую тяжелую работу в Америке. Станьте копами», – написал 32-летний Ковингтон.
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- Статистика Ковингтона в MMA – 15 побед и два поражения.
- Из-за очередного убийства полицейским темнокожего мужчины были на день приостановлены теннисные соревнования в Цинциннати, в НБА из-за бойкота игроков отложены несколько матчей.
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