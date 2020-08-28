Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич в разговоре с болельщиками ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим из действующих бойцов промоушна.
«Хабиб Нурмагомедов», – написал боец в ответ на вопрос подписчиков в инстаграме.
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- Нурмагомедов – непобедимый чемпион организации в легком весе. Хабиб готовится к бою с Джастином Гэтжи 24 октября.
- Стипе Миочич 15 августа провел защиту титула – судейским решением победил Даниэля Кормье.
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