Канадский боец Жорж Сен-Пьер оценил вероятность проведения боя против представителя России Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб заявил, что хочет провести бой с Сен-Пьером в апреле следующего года. 24 октября в Абу-Даби Нурмагомедов в титульном поединке встретится с американцем Джастином Гэтжи.

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«В организации боя всегда принимают участи три стороны: два бойца и промоушен. И я не знаю, захочет ли UFC заниматься нашим поединком. У меня уже было два чемпионских пояса, и в промоушне вряд ли захотят, чтобы я завладел третьим. Вероятность боя с Хабибом очень низка», – отметил Сен-Пьер. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мне уже 39 лет, и я не думаю, что смогу уложиться в легкий вес без потери эффективности. Хабиб моложе, он может лучше варьировать свой вес, а я никогда не был поклонником весогонки. Я всегда ориентируюсь на долгосрочные перспективы и боюсь себе представить последствия столь тяжелого процесса», – добавил канадец.

Сен-Пьер провел свой последний поединок в ноябре 2017 года.

Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе, на счету 31-летнего спортсмена 28 побед в 28 поединках.

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