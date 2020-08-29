Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера Владимира Воронова.
«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни.
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Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», –
43-летний Емельяненко в инстаграме.
- Федор работал с Вороновым с детства.
- Статистика Емельяненко в MMA – 39 побед, шесть поражений и один несостоявшийся бой.
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