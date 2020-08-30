Одним из самых зрелищных боев на UFC Vegas 8 получился поединок с участием женщин – американок Мэллори Мартин и Ханны Сайферс. Девушки боролись в андеркарде.
В первом раунде Мартин перенесла тяжелый нокдаун, но продолжила борьбу в октагоне. В следующей пятиминутке она уверенно применила удушающий прием и стала победительницей.
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- Статистика Мартин – 8 побед и три поражения. Победа над Сайферс стала первой в UFC.
- Сайферс проиграла семь боев из 13, один из них – Марии Агаповой из Казахстана.
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