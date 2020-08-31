Бывший боец UFC и Bellator MMA Вандерлей Силва выложил в инстаграм афишу ивента Fight Club After Dark. Турнир должен пройти 21 ноября в США на ранчо экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона в городе Дезерт-Хот-Спринг, Калифорния.

В основном карде планируется три поединка. Сам Силва должен подраться с Витором Белфортом, Тито Ортис встретится с Рашадом Эвансом, а бывший чемпион Pride FC Федор Емельяненко проведет реванш с Фабрисио Вердумом. Афиша обещала «два высококачественных предварительных поединка», а также «особенных музыкальных гостей».

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Вандерлей тегнул всех участников ивента в инстаграме, но затем снес пост из соцсети. Никаких комментариев от организаторов, бойцов и самого бразильского спортсмена не последовало. Об этом сообщает MMA Fighting.

Емельяненко-старший дрался с Вердумом в июне 2010 года. Фабрисио нанес русскому атлету первое поражение в ММА, победив рычагом локтя на 69-й секунде. Профильные сайты о смешанных единоборствах (Sherdog, MMA Fighting, Bleacher Report и другие) признали прием Вердума лучшим болевым 2010 года.

Федор последний раз выступал в октагоне в декабре 2019-го и финишировал американца Куинтона Джексона в конце первого раунда.

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