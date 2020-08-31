На турнире Fight Nights Global в Ростове-на-Дону в одном из ветеранских боев был зафиксирован довольно быстрый нокаут.

В октагон вышли 44-летний Юрий Киселев и 52-летний Тимур Магдиев. Поединок продлился недолго – на 14-й секунде Киселев отправил более возрастного соперника в нокаут. У Магдиева от прицельного и довольно сильного удара даже сбились в кучу глаза.

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  • У Киселева – шестая победа в карьере, Магдиев потерпел третье поражение.

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