На турнире Fight Nights Global в Ростове-на-Дону в одном из ветеранских боев был зафиксирован довольно быстрый нокаут.
В октагон вышли 44-летний Юрий Киселев и 52-летний Тимур Магдиев. Поединок продлился недолго – на 14-й секунде Киселев отправил более возрастного соперника в нокаут. У Магдиева от прицельного и довольно сильного удара даже сбились в кучу глаза.
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