Боец UFC из России Алексей Олейник дважды за 10 дней перенес хирургическое вмешательство.
«Две операции за 10 дней, старые и новые травмы, полученные до последнего боя, одна из них практически не позволила выполнить прием, который работал всегда безотказно. Сожаление – пустая трата времени, слов и сил. Поэтому убираем препятствие и идем вперед», – написал боец в инстаграме.
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- В последнем поединке Олейник проиграл американцу Деррику Льюису.
- В статистике 43-летнего Алексея 59 побед, 15 поражений и 1 ничья.
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