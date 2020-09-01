«Две операции за 10 дней, старые и новые травмы, полученные до последнего боя, одна из них практически не позволила выполнить прием, который работал всегда безотказно. Сожаление – пустая трата времени, слов и сил. Поэтому убираем препятствие и идем вперед», – написал боец в инстаграме.