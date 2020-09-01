Легенда единоборств Брок Леснар стал свободным агентом, и президент Bellator Скотт Кокер не исключил возможности его боя с Федором Емельяненко.

Последние несколько лет Леснар провел вне MMA – он переквалифицировался в рестлера и долгое время выступал в WWE, но его контракт с организацией истек. Возможным вариантом продолжения карьеры для бойца называется камбэк в смешанные боевые искусства, и к Броку уже выстроилась очередь.

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«Спросил Кокера, интересуется ли он Броком Леснаром, он ответил: «Да, если он действительно доступен. Федор против Брока – это интересно. Это бой, который так и не случился», – рассказал журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Лучший боец UFC вне весовых категорий Джон Джонс тоже изъявил желание драться с Леснаром: «Брок, я надеру твою задницу».

Если имя Леснара вам ничего не говорит – взгляните на фото. Вы совершенно точно уже видели этот сумасшедший кинжал на груди бойца.

Джонс в августе перешел в тяжелый дивизион.

У Емельяненко осталось два боя по контракту с Bellator.

Смешанные боевые искусства Умер тренер Федора Емельяненко 29/08/2020 В 09:02