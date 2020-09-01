«Проблема с визой и вирус тем более. Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда. Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты», – сказал Чоршанбе в интервью.