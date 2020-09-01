Таджикский боец Чоршанбе Чоршанбиев поделился мнением о России и о ее гражданах.
«Проблема с визой и вирус тем более. Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда. Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты», – сказал Чоршанбе в интервью.
После этого заявления Чоршанбиев подрался с представителем России Михаилом Долгополовым в рамках турнира промоушна Top Dog FC – после трехраундового поединка на кулаках победа досталась Долгополову, но Чоршанбиев не согласился с судейским решением и сказал оппоненту: «Пойдем выйдем».
- По мнению Чоршанбиева, ему несправедливо сняли один балл.
- Рефери аргументировал правоту тем, что боец заранее знал правила и сам согласился на поединок.