Несколько дней назад в Иркутске прошел турнир по смешанным боевым искусствам.
В ходе одного из боев Баяман Кулуев показал сопернику средний палец, после чего тут же нанес левый хайкик и победил нокаутом.
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По окончании поединка Кулуев объяснил, почему повел себя неспортивно: «За оскорбление показал средний палец. Всем извиняюсь». Баяман опубликовал видео нокаута у себя в инстаграме.
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