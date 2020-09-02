Несколько дней назад в Иркутске прошел турнир по смешанным боевым искусствам.

В ходе одного из боев Баяман Кулуев показал сопернику средний палец, после чего тут же нанес левый хайкик и победил нокаутом.

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По окончании поединка Кулуев объяснил, почему повел себя неспортивно: «За оскорбление показал средний палец. Всем извиняюсь». Баяман опубликовал видео нокаута у себя в инстаграме.

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