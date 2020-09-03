Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посвятил очередной пост в инстаграме умершему отцу, Абдулманапу Нурмагомедову, который также был его тренером.

31-летний боец опубликовал видеонарезку со словами об отце и подписал пост: «Цените старших, они не всегда будут рядом, как мы себе это представляем».

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  • Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля, ему было 57 лет.
  • Смерть наступила из-за осложнений на фоне коронавируса.

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