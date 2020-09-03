Российский боец смешанных единоборств Анастасия Янькова рассказала, что подписчики и подписчицы часто делают ей предложения пикантного характера.

«Здравствуйте, Госпожа. Я бы с удовольствием полизала ваши ножки, готова платить», – написала 29-летней Яньковой болельщица. Спортсменка подписала: «Моя любимая рубрика».

В ответ на эту публикацию Анастасия получила еще одно сообщение. «Я бы тоже полизал. И не только ножки. Анастасия. Пожалуйста. Не молчите». «Я открыла портал», – прокомментировала Янькова.