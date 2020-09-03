Российский боец смешанных единоборств Анастасия Янькова рассказала, что подписчики и подписчицы часто делают ей предложения пикантного характера.
«Здравствуйте, Госпожа. Я бы с удовольствием полизала ваши ножки, готова платить», – написала 29-летней Яньковой болельщица. Спортсменка подписала: «Моя любимая рубрика».
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В ответ на эту публикацию Анастасия получила еще одно сообщение. «Я бы тоже полизал. И не только ножки. Анастасия. Пожалуйста. Не молчите». «Я открыла портал», – прокомментировала Янькова.
- Статистика спортсменки в MMA – пять побед и одно поражение.
- Четыре боя она провела в престижном промоушне Bellator.
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