Бывший боец UFC Абель Трухильо узнал наказание по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
MMA Fighting со ссылкой на 9News сообщает, что 36-летний американец получил два года условно. Ранее он признался, что переписывался с несовершеннолетней девушкой на неуместные темы. Также в его смартфоне обнаружили десятки изображений обнаженных молодых женщин.
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В июле 2019 года Трухильо арестовали, ему грозил реальный срок до 18 месяцев. Отделаться условкой помогло признание вины.
- Трухильо выступал в UFC с 2012 года по 2017-й.
- В 2013 году он единогласным решением судей проиграл Хабибу Нурмагомедову.
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