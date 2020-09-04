Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что промоушн организует бой-реванш против Конора Макгрегора.
«Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб – чемпион? Я бы не позволил им не биться. В этом ведь их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег. Разумеется, все хотят этого боя, как и раньше. Иначе зачем за него платить? Поэтому я считаю, что UFC устроит реванш», – цитирует Мендеса Daily Express.
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- Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в начале июня 2020 года.
- Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил удушающим приемом.
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