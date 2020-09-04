«Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб – чемпион? Я бы не позволил им не биться. В этом ведь их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег. Разумеется, все хотят этого боя, как и раньше. Иначе зачем за него платить? Поэтому я считаю, что UFC устроит реванш», – цитирует Мендеса Daily Express.