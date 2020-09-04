Глава UFC Дэйна Уайт объявил, что трудоустроил гаитянскую охранницу, которую в начале года уволили из магазина за жесткую попытку остановить вора.

В январе Дэйна опубликовал видео инцидента и сообщил, что хочет предложить девушке должность.

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Спустя 9 месяцев Уайт отчитался об успехе. «Помните девушку Саммер, которая работала охранником в Best Buy на Гавайях? Кто-то пытался украсть телевизор, какой-то чувак, и она надрала ему зад. Ее уволили из Best Buy, что я посчитал ужасным. Я привез ее в Вегас. Я предложил ей работу. Она вернулась на Гавайи, взвесила все варианты и решила работать в UFC», – написал Дэйна в инстаграме.

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