Спустя 9 месяцев Уайт отчитался об успехе. «Помните девушку Саммер, которая работала охранником в Best Buy на Гавайях? Кто-то пытался украсть телевизор, какой-то чувак, и она надрала ему зад. Ее уволили из Best Buy, что я посчитал ужасным. Я привез ее в Вегас. Я предложил ей работу. Она вернулась на Гавайи, взвесила все варианты и решила работать в UFC», – написал Дэйна в инстаграме.