Российский чемпион UFC Петр Ян стал гостем телепередачи Первого канала «Вечерний Ургант». После беседы ведущий попросил бойца в шутку ударить его, и 27-летний Ян согласился.

Ургант: «Смотрите. Ну бывает задают вопрос: «Когда ты последний раз дрался?», и ты думаешь, что сказать, вспоминаешь драку. Да, что ее вспоминать, тем более, что ты ее и не помнишь-то толком. Вопрос вот какой: вы можете показать на мне какой-нибудь удар?»

Смешанные боевые искусства Дерзивший Яну непобежденный О'Мэлли улетел в нокаут в первом раунде 16/08/2020 В 06:45

Ян: «Я могу вас ударить».

Ургант: «Вот, видите, как вы легко согласились, Чтобы я потом мог говорить: «Ну, когда я последний раз дрался? Ну вот мы с Петей Яном валяли дурака, а потом он валял меня». Как бы такой удар, чтобы мне было, что вспомнить».

Ян: «Думаю, что если я вас ударю, вам уже нечего будет вспомнить».

Ведущий надел защитный шлем, и Ян попал ногой в голову Урганта. По задумке авторов передачи, Ургант не смог завершить эфир – это пришлось делать бойцу. И получилось вполне профессионально!

Ян завоевал пояс в легчайшем весе, победив Жозе Алдо.

Второй действующий чемпион от России – Хабиб Нурмагомедов (легкий вес).

Смешанные боевые искусства Ян заявил о желании провести боксерский поединок 13/08/2020 В 10:10