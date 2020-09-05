Российский боец UFC Зелим Имадаев дал сопернику пощечину на дуэли взглядов перед стартом турнира UFC Fight Night 176.
25-летний Имадаев сперва пожал руку президенту промоушна Дэйне Уайту, затем они сошлись с соперником – бразильцем Мишелем Перейрой. Имадаев ударил Перейру по лицу, и бойцов развели в разные стороны охранники.
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- Перед предыдущими двумя боями Имадаев также провоцировал соперников.
- Статистика российского бойца – восемь побед и два поражения.
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