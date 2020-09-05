Российский боец UFC Зелим Имадаев дал сопернику пощечину на дуэли взглядов перед стартом турнира UFC Fight Night 176.

25-летний Имадаев сперва пожал руку президенту промоушна Дэйне Уайту, затем они сошлись с соперником – бразильцем Мишелем Перейрой. Имадаев ударил Перейру по лицу, и бойцов развели в разные стороны охранники.