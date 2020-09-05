5 сентября в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам АСА 110.
Главным событием вечера стал титульный поединок между Али Баговым и Мурадом Абдулаевым за пояс чемпиона промоушена в полусреднем весе. Абдулаев победил Багова раздельным решением судей и стал чемпионом ACA.
Еще один статусный поединок АСА 110 – бой легковесов Эдуарда Вартаняна и Мухамеда Кокова. Вартанян одержал победу единогласным решением судей. Вердикт арбитров зрители встретили недовольным гулом.
Не обошлось и без сочнейших нокаутов: Асхаб Зулаев вырубил Жарабека Тешебаева в третьем раунде и сохранил за собой непобедимый рекорд (8-0).
Наконец, в еще одном поединке основного карда Рамазан Кишев победил Курбана Тайгибова техническим нокаутом в первом раунде.
Результаты в андеркарде:
- Илья Щеглов победил Адлана Ибрагимова единогласным решением судей;
- Эрлан Улукбеков победил Дауда Шайхаева техническим нокаутом во втором раунде;
- Ислам Мешев победил Эмрана Исрафилова единогласным решением судей;
- Эльхан Мусаев победил Адама Богатырева единогласным решением судей;
- Мурад Магомедов победил Гогу Шаматаву единогласным решением судей;
- Самвел Варданян победил Хамзата Аушева болевым приемом на руку во втором раунде;
- Азамат Бекоев победил Араза Мамедова техническим нокаутом в первом раунде;
- Павел Витрук победил Валерия Хажирокова единогласным решением судей;
- Махочи Сагитов победил Роман Подругина единогласным решением судей.
Осетин Азамат Бекоев посвятил прошедший бой жертвам теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года.
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