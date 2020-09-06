Российский боец смешанных единоборств Зелим Имадаев проиграл на турнире UFC Fight Night 176.
25-летний Имадаев продержался против бразильца Мишеля Перейры все пять раундов, но в заключительном бразильцу удался удушающий прием. Попавший в захват Имадаев не сумел продолжить бой.
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- Все три боя в UFC закончились для выступающего в полусреднем весе Имадаева поражениями.
- Также он одержал восемь побед в других промоушнах.
- Во время дуэли взглядов перед боем с Перейрой он ткнул соперника в лицо.
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