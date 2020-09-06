В Лас-Вегасе завершился состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176.
В главном бою победителем стал 40-летний тяжеловес из Нидерландов Алистар Оверим. Бой с 29-летним бразильцем Аугусто Сакаи продлился все пять раундов и завершился в последнем техническим нокаутом.
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В соглавном бою американец-полутяжеловес Овинс Сен-Прё за два раунда одолел соотечественника Алонзо Менифилда. Бой завершился брутальным нокаутом.
- Победа дала Овериму право побороться за чемпионский пояс в тяжелом весе.
- Статистика Сен-Прё – 25 побед и 14 поражений, Оверима – 47 побед и 18 поражений.
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