Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев заявил, что бой между Эдуардом Вартаняном и Мухамедом Коковым на турнире ACA 110 будет признан несостоявшимся.
«Добро пожаловать, судьи из ММА. Вы поняли, о чем я говорю. Мы в свое время отказались от этого судейства и, видимо, не зря это сделали. Однозначно Коков победил, это однозначно. Это первый пункт. Второе – согласно нашему регламенту, мы не можем изменить результат встречи, но мы можем признать встречу несостоявшейся», – заявил Хасиев.
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- Бой Вартаняна и Кокова продлился все пять раундов, его победителем судьи единогласно признали Вартаняна.
- Вердикт судей зрители встретили недовольным гулом.
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