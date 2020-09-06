«Добро пожаловать, судьи из ММА. Вы поняли, о чем я говорю. Мы в свое время отказались от этого судейства и, видимо, не зря это сделали. Однозначно Коков победил, это однозначно. Это первый пункт. Второе – согласно нашему регламенту, мы не можем изменить результат встречи, но мы можем признать встречу несостоявшейся», – заявил Хасиев.