Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору.
Ян выложил в инстаграм отрывок из телепередачи Первого канала «Вечерний Ургант», в которой он выступил гостем. В конце ролика он хай-киком вырубил Урганта и взял на себя роль ведущего. «Вечерний Ян. Макгрегор – ты следующий», – подписал пост Петр.
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- Макгрегор – экс-чемпион UFC в легком и полулегком дивизионах. В июне он в третий раз заявил о завершении карьеры.
- Второй действующий чемпион от России – Хабиб Нурмагомедов (легкий вес).
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