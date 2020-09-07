Ян выложил в инстаграм отрывок из телепередачи Первого канала «Вечерний Ургант», в которой он выступил гостем. В конце ролика он хай-киком вырубил Урганта и взял на себя роль ведущего. «Вечерний Ян. Макгрегор – ты следующий», – подписал пост Петр.