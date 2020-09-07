Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о скором завершении профессиональной карьеры.

«В 35 лет в легком весе выступать на пике невозможно. Я себя не вижу на профессиональном уровне ни в 35, ни в 40. Сейчас у меня пик физических возможностей, но я отдаю себе отчет, что все временно.

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Я хотел бы быть исключением, но понимаю риск для здоровья. За карьеру я получил очень маленький ущерб, хотя вид спорта очень контактный. В этом плане мне повезло, и я хотел бы сохранить себя и в 40 лет, и в 50, и в 60, а не быть инвалидом», – цитирует Хабиба «Р-Спорт».

  • Сейчас Нурмагомедову 31 год.
  • 24 октября Хабиб проведет титульный поединок против американца Джастина Гэтжи.

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