Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, почему не подписывает контракт с UFC.
«Так я не против! У меня отношения с ACA. Когда я делал соглашение с ACA, я и не планировал… Они хотят конкурировать и, думаю, будут конкурировать с UFC. ACA правильно выбрал с кем конкурировать.
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Так я и не ответил на вопрос, что там с UFC… Ладно, не будем об этом. Интрига! Бой со Шлемом в главном поединке на турнире UFC в Москве? Это была бы просто пушка!» – цитирует 34-летнего Исмаилова Sport24.
- В последнем бою Магомед нокаутировал Александра Емельяненко. Бой проходил под эгидой промоушна ACA.
- Статистика Исмаилова – 17 побед, два поражения и одна ничья.
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