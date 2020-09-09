Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, почему не подписывает контракт с UFC.

«Так я не против! У меня отношения с ACA. Когда я делал соглашение с ACA, я и не планировал… Они хотят конкурировать и, думаю, будут конкурировать с UFC. ACA правильно выбрал с кем конкурировать.

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Так я и не ответил на вопрос, что там с UFC… Ладно, не будем об этом. Интрига! Бой со Шлемом в главном поединке на турнире UFC в Москве? Это была бы просто пушка!» – цитирует 34-летнего Исмаилова Sport24.

В последнем бою Магомед нокаутировал Александра Емельяненко. Бой проходил под эгидой промоушна ACA.

Статистика Исмаилова – 17 побед, два поражения и одна ничья.

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