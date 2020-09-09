Чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе Аманда Нуньес и ее беременная партнерша Нина Ансарофф, тоже выступающая в промоушне, поучаствовали в откровенной фотосессии.

«Мы с нетерпением ждем этого нового этапа в нашей жизни», – подписала фотографии 32-летняя Нуньес.

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О том, что в семье девушек планируется пополнение, стало известно в марте.

  • В августе 2018 года Ансарофф и Нуньес объявили о помолвке.
  • Нина уже заявила, что после рождения ребенка продолжит карьеру в MMA.
  • Нуньес – действующая чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе.

Нуньес опубликовала фото из душа. Она прикрылась только поясами UFC

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