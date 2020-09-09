Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что больше не заинтересован в бое с американцем Тони Фергюсоном.

«Если он вернется и победит топового бойца, интерес к нашему бою будет сохраняться. Но у меня лично его нет. После того, что с ним сделал Гэтжи, у меня интерес к нему как к конкурентному сопернику упал», – цитирует 31-летнего Нурмагомедова «Матч ТВ».

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  • Поединок Хабиб – Фергюсон срывался пять раз, последний – весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.
  • Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи и победил Фергюсона.
  • Хабиб и Гэтжи подерутся 24 октября.

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