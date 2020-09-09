Российский боец смешанных единоборств Алиасхаб Хизриев подписал контракт с UFC – самым престижным бойцовским промоушном.
Соглашение досталось 30-летнему бойцу благодаря победе на турнире Dana White’s Contender Series. Он за 50 секунд одолел бразильца Энрике Шиджемото благодаря удушающему приему.
Смешанные боевые искусства
Хабиб больше не заинтересован в бое с Фергюсоном
- Хизриев выступает в полусреднем весе.
- Статистика бойца – 13 побед и ни одного поражения.
- В данный момент у России есть два действующих чемпиона UFC: Хабиб Нурмагомедов (легкий вес) и Петр Ян (легчайший вес).
Смешанные боевые искусства
Нуньес опубликовала откровенные фото с беременной партнершей
Смешанные боевые искусства
«Интрига!» Исмаилов – о подписании контракта с UFC