Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис поздравил жителей Якутска с предстоящим Днем города.
«Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения самого холодного и самого крутого города в мире. Прошу вас не оставлять мусор в лесах за городом. Я знаю, что вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу», – сказал Норрис.
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- Ранее Чак поздравил телеведущего Владимира Соловьева с попаданием в Книгу рекордов Гиннеса.
- День города в Якутске отметят 13 сентября.
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