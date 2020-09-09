Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис поздравил жителей Якутска с предстоящим Днем города.

«Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения самого холодного и самого крутого города в мире. Прошу вас не оставлять мусор в лесах за городом. Я знаю, что вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу», – сказал Норрис.

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  • Ранее Чак поздравил телеведущего Владимира Соловьева с попаданием в Книгу рекордов Гиннеса.
  • День города в Якутске отметят 13 сентября.

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